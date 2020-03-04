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TSM’LERE BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Merkez İlçe, Gökçeada, Lapseki, Gelibolu TSM ve Merkez Hastane Sürveyans Sorumlusu personeline yönelik, 17-18-19 Şubat 2020 tarihlerinde Merkezde; sağlık tehditleri ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmalara ilişkin, bilgi ve tutum kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitim yapıldı.
Haber: Seda Liman ZENGİN

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