TSM’LERE BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından Merkez İlçe, Gökçeada, Lapseki, Gelibolu TSM ve Merkez Hastane Sürveyans Sorumlusu personeline yönelik, 17-18-19 Şubat 2020 tarihlerinde Merkezde; sağlık tehditleri ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yapılması gereken çalışmalara ilişkin, bilgi ve tutum kazandırmak amacıyla hizmet içi eğitim yapıldı.

Haber: Seda Liman ZENGİN