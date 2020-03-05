CHP İLÇE ÖRGÜTÜ ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri , CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP İlçe Başkanlığı dün Gelibolu Şehitliğinde İdlib’teki, Gelibolu’daki ve tüm şehitlermizi anma programı düzenleyerek, dualar ettiler.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri , CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz dün Gelibolu Şehitliğinde Şehitlermizi anarak, dualar ettiler.

CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya İdlib’teki hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, yaralı Mehmetçiklere acil şifalar diledi.

Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmenin gerekliliğine dikkat çeken CHP İlçe Örgütü gerçekleştirilen hain saldırıyı, şiddetle kınarken “Suriye rejiminin alçakça saldırısına maruz kalmış Kahraman askerlerimizin şehit haberleri hepimizi derinden üzmüştür. Yüreklerimizin yandığı böyle günlerde milletçe her zamankinden daha fazla kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimizi göstermeliyiz. Gün birlik ve beraberlik günü; İdlib’de bulunan silahlı kuvvetlerimiz yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.Aziz milletimizin başı sağ olsun.” İfadelerine yer verdiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN