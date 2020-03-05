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Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine 2. Seviye Yoğun Bakım Servisi Hizmete Girdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde 2. Seviye Yoğun Bakım Servisi Hizmete girdi.
İl Genel Meclis Üyesi ve Serhad Sürücü’nün yerinde incelediği Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde Başhekim Op.Dr. Burak Demirca ile  birlikte yaptıkları açıklamada; “1. Basamaktan sonra 2. Basamak yoğun bakım servisinin devreye girmesiyle diğer hastanelere sevk sayımız ve ihtiyacımız azalarak hastalarımıza daha kaliteli ve yerinde ulaşılabilir sağlık hizmetleri sağlanmıştır.
Bu hizmette emeği geçenlere ve hastane personelimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum”dediler.Haber: Ali GEZER

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