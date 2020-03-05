Gelibolu Romanları Derneği Şehitlerimiz için Mevlit Okuttu

Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Derneği İdlib’teki Şehitlerimiz için geçtiğimiz akşam Camikebir Mahallesinde okuttular.Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Dernek Başkanı Hakan Tosun okutulan mevlit sonunda ; “Değerli Gelibolu kaymakamıma, Emniyet müdürüme, İlçe jandarma komutanıma, İlçe Baskanlarıma STK Başkanlarıma,,kurum müdürlerime, Misafirlerimize, ve Gelibolu Camikebir Mahallemize, Şehitlerimiz adına, Okutulan, Kur,an, Gecemize, Katıldıkları İçin Teşekkürlerimi Saygılarımı sunuyorum”dedi.

Mevlide Kaymakam Hakan Kılınçkaya ,İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir,Kurum Müdürleri ,Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Yönetim Kurulu Üyeleri, STK Başkanları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber: Seda Liman ZENGİN