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Kaymakam Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü Aile Hekimliği Binasını İnceledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Teşkilat yeni yapılan ve çok yakında hizmete girecek olan Aile Hekimliği , 112 İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü tek çatı altında toplayan binayı incelemek adına yetkililerden bilgi aldılar.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ; “Modern ve ileri teknoloji ile donatılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak ve bölgeye de değer katacak olan yatırımımız için Bakanlığımıza , Grup Başkanvekilimiz Sn. Bülent Turan ve Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum.”dedi.
Haber: Seda Liman ZENGİN

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