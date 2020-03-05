Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Teşkilat yeni yapılan ve çok yakında hizmete girecek olan Aile Hekimliği , 112 İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü tek çatı altında toplayan binayı incelemek adına yetkililerden bilgi aldılar.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ; “Modern ve ileri teknoloji ile donatılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak ve bölgeye de değer katacak olan yatırımımız için Bakanlığımıza , Grup Başkanvekilimiz Sn. Bülent Turan ve Milletvekilimiz Sn. Jülide İskenderoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum.”dedi.
Haber: Seda Liman ZENGİN
Kaymakam Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü Aile Hekimliği Binasını İnceledi
Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Teşkilat yeni yapılan ve çok yakında hizmete girecek olan Aile Hekimliği , 112 İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğünü tek çatı altında toplayan binayı incelemek adına yetkililerden bilgi aldılar.