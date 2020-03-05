Okullara Korona Virüs Salgını Eğitimi Verildi

İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri ve Dr. Engin Özcan tarafından tüm Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu Gelibolu Fen lisesi, Anadolu Lisesi ve 26 Kasım İlkokulunda öğrencilere ve öğretmenlere Corona Virüs Salgını ile ilgili bilgilendirme semineri verildi.

Dr. Özcan öğrencilere

“Korona Virüse Karşı Alınan Önlemler”

Bakanlığımız, Yeni Korona Virüs COVID-19 konusunda ilk günden bugüne, kamuoyu şeffaflığa dayalı bir iletişim içindedir.

Bilindiği gibi Yeni Koronavirüs, konusu dünyanın ortak gündem maddeleri arasında, Türkiye olarak aldığımız tedbirlerin ölçeği gelişmelere bağlı şekilde değişmektedir.Ulusal, uluslararası ölçekli yeni tedbirlere dair son birkaç günden bazı bilgiler sunmak istiyorum.

23 Şubattan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve hava yolu geçişleri durdurulmuştur.

3-21 Şubat2tan itibaren İran’ın Yeni Koronovirüs vakası Kum Kentinden gelen yolcuların ülkemize girişine izin verilmiştir.Kara,demir ve hava yolu ile geçişlerin durdurulmasından önce bu tedbir sıkı bir şekilde uygulanmıştır.

4- İran ve Nahçıvan sınır kapılarından gelen yolculari tek tek sağlık kontrolünden geçirilmiştir.Soğuk algınlığı belirtileri gösteren 26 yabancı uyruklu yolcu, tedbirler gereği geri çevrilmiştir.

21-23 Şubat arasında İran’dan gelen ve yine soğuk algınlığı belirtileri gösteren 16 vatandaşımıza ülkeye girişte hemen gözlem altına alınmıştır.Test numuneleri çalışılmış, sonuçlar yeni Koronovirüs yönünden negatif yani temiz çıkmıştır.

Bir hafta önce İran’dan gelen ve dün Mardin Kızıltepe’de gözlem altına alınan bir vatandaşımız numune sonucu da negatif çıkmıştır.”bilgileri verildi.

Haber: Seda Liman ZENGİN