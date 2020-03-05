SEFARATTAN EZBERE ŞİİR OKUMA YARIŞMA SONUÇLARI BELİRLEND

İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıl dönümünde ve ” Mehmet Akif Ersoy’u Anma” etkinliği kapsamında; İstiklal Marşı’mızın yazıldığı dönemin şartlarını anlamak ve hafızalarımızı tazelemenin yanı sıra özellikle öğrencileri Türk Dilini Etkili kullanmaya özendirmek, geçmiş ve gelecek arasındaki manevi köprüyü kurmalarını sağlamak; vatan, millet, bayrak sevgisini geliştirmek ve sonraki kuşaklara aktarmak ilk hedefimiz olmalıdır.

Bu amaçla ;

İstiklal Marşı’mızın yazarı Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un ”Safahat” adlı eseri Akif’in düşünce dünyasını daha yakından tanımak ve onu anlamak isteyenler için fevkalade önem arz etmektedir.

Bu nadide eser Safahat’tan coşku ve heyecanla şiir okuyarak dereceye giren öğrenciler;

1. Özlem ONAT Gelibolu Fen Lisesi

2. Nazar SARI İmam Hatip Lisesi

3. Atakan ÖZCAN Gelibolu Anadolu Lisesi

Ortaokullar Arası İstiklal Marşı’mızı Ezbere Okuma yarışması dereceye giren öğrenciler;

1. Berra SEZEK Namık Kemal Ortaokulu

2.Esra SÜER 100. Yıl Barış Ortaokulu

3. Sıla Zeynep Ara Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu

İlkokullar Arası İstiklal Marşı’mızı Ezbere Okuma yarışması dereceye giren öğrenciler;

1. Yusuf BİLGİN 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

1. Ahmet Uluç UYGUN Gazi Süleyman Paşa İlkokulu

2. Zeynep AYDIN 26 Kasım İlkokulu

3. Zeynep KURU Evreşe Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu