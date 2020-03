GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANIÖZACAR’IN 8 MART MESAJI

Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, “Kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının sona erdiği, sadece bir gün değil 365 gün yüceltildiği, önündeki engellerin kaldırıldığı bir Türkiye özlemiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.”8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle bir basın açıklaması yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, tüm dünyadaki kadınların, haklı çabalarının karşılık bulmasını temenni ettiğini, toplumların şekillenmesinde ve kalkınmasında kadınların emeğinin ve katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Başkan Özacar yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarımızın yüzyıllardır yürüttüğü, haksızlığa, eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcı uygulamalara karşı özgürleşme ve eşit haklara sahip olma mücadelesinin kutlandığı 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla, öncelikle bu uğurda verilen mücadelede toplumsal yaşam ve çalışma yaşamındaki cinayetlerde yaşamlarını yitiren kadınlarımızı saygı ile anıyorum.

Bilindiği üzere, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolundaki mücadelelerinin temeli 1857 yılında New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretle uzun çalışma saatleri ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla yaptıkları greve dayanıyor. Bu olaydan yıllar sonra 1975 tarihinde kadınların sosyal hayatın içerisinde seslerini duyurmaları için Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart tarihi, ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan edildi.

Ülkemizin kurtuluşu ve yeniden kuruluşunda da erkekler kadar kadınlarımızın da yadsınamaz emeği bulunmaktadır. Bu sebeple ulu önderimiz Atatürk ‘Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez.’ ifadelerini kullanmıştır.

Ülkemizin de, toplumunda ve ailenin de temel direği kadındır. Kadının yücelmesi, ülkenin yüceltmesidir. Kadına kalkan her el aslında toplumun tamamına yapılmış bir saldırıdır. Çünkü hayatın her alanında sevgiyi, fedakarlığı ve duyarlılığı temsil eden kadınlar çağdaş toplumların da temel taşlarıdır.

Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, onlara imkanlar verilmesi sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Kadınlarımıza ne kadar çok fırsat sunabilir, pozitif ayrımcılığı en iyi şekilde uygulayabilirsek, aynı oranda güç kazanırız.

Bu vesileyle, kahraman kadınlarımıza, şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden bütün kadınlarımıza Allah´tan rahmet diliyor, kadına yönelik şiddetin tarih olduğu bir toplum diliyorum. Kadının sadece bir gün değil, 365 gün yüceltildiği ve önündeki engellerin kaldırıldığı bir Türkiye özlemiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”