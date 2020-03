CHP İLÇE KADINLAR KOLU BAŞKANI YETER DELİGÖZ’ÜN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yeter Deligöz mesajında; “Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için verdiği mücadele 8 Mart 1857 yılında başlar.O gün New York da 40.000 kadın dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemeleriyle yaptıkları genel grev her zamanki gibi polisin saldırısıyla sonuçlanmış,kapattıkları fabrikada çıkan yangında, kadınların kaçamamaları için konan barikatları aşamayan 129 kadın işçi yangında can vermiştir.Bu olaydan 53 yıl sonra Danimarka’nın Kopenhang kentinde toplanan II. Enternasyonal’e bağlı Sosyalist kadınlar 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olmasını önermiş ve oy birliği ile kabul etmiştir.Kadınların haklarının kazanılması, iyileştirilmesi, dünya barışının korunması için 1921 yılından itibaren her yıl 8 Mart lar “Dünya Emekçi Kadınlar Günü “olarak kuylanmaya başlanmıştır.

8 Mart’lar kadının, örgütlenme ve eşit yaşam hakkı için mücadele günlerinin simgesidir. 8 Mart’lar dünyanın her yerinde, her şehrinde kadının mücadele, özgürleşme ve dayanışma günüdür.Bu gün kadını aşağılayan, emeğini sömüren ve onu erkeğin hizmetçisi gören her türlü çağdışı zihniyetlere, bu zihniyetleri besleyen sistemlere karşı çıkma, omuz omuza durma günüdür.

Bu gün özgür birey olma geleceği birlikte koruma adına birlikte mücadele etme günüdür.AKP Hükümeti ile gittikçe yükselen muhafazakarlık, cinsiyetçilik ile de birleşerek kadına yönelik fiziksel, psikolojik,cinsel ve duygusal her türlü şiddetin artmasına sebep olmaktadır.Bu duruma son verebilmek için gerekli yasal düzenlemeler ve toplumsal dönüşümü sağlayacak sosyal- kültürel çalışmalar bir türlü yapılamıyor.Toplumsal cinsiyet rollerini iliklerine kadar benimsenmiş olan bu cinsiyet ayrımcılığı, özellikle son zamanlarda medyada kendini en çirkin haliyle gösteriyor.Unutmamalıdır ki kadın emekçilerin olmadığı, içinde yer almadığı hiçbir haklı mücadele kazanılamaz.

Kadınların mücadelesi, aynı zamanda insanın ve emeğin özgürleşme mücadelesidir.Biz bu tarihsel gerçeğe ve kadın-erkek eşitliğine inanıyor,kadınlara yönelik artan sömürü ve şiddeti kınıyor, herkesi bu anlayışı benimseyerek yaymaya davet ediyoruz.

Yaşamımızıın, doğumdan ölüme kadar her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.