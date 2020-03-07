CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’IN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

“KADINLAR NE KADAR ÖZGÜRSE TÜRKİYE DE O KADAR ÖZGÜRDÜR”

CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak,8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayınladı.Parlak mesajında “Aydınlık bir Türkiye için en büyük umudumuz olan, ülkemizin yarınlarına ışık tutacak kadınlarımızın, şiddete maruz kalmamaları ve haklı çabalarının karşılık bulması umuduyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kadının sosyal ve ekonomik anlamda yükselmesi, toplumda hak ettiği yeri alması, şiddete maruz kalmaması için gereken ortamın yaratılmasına vurgu yaptı.

İlçe Başkanı Parlak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“8 Mart 1857 yılında New York’ taki kadın tekstil işçilerinin daha iyi koşullarda çalışma talebi ile başlayan direniş; günümüzde kadın hareketinin ve kadının toplumda örgütlü bir şekilde var olma mücadelesine ışık tutmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyi, yalnızca ekonomik göstergelerle değil, insan haklarına ve özellikle de kadın haklarına verilen değerle ölçülmektedir. Kadınların toplumdaki yeri, erkeklerle eşit şartlara sahip olup olmadıkları, bu değerlendirmede çok önemli yer tutmaktadır. Ne yazık ki, kadınların büyük bir çoğunluğu, sahip oldukları hakların birçoğunu bilmedikleri, farkına varmadıkları için haklarını arayamamaktadırlar. En dikkat çekici nokta ise, eğitim seviyesi yüksek kadınların bazılarının da bu gruba dahil olmasıdır.

Kadınlarımızın en önemli sorunlarından bir tanesi de, işgücü içerisinde yer alamamalarıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı ülkemizde, sosyal yaşamdan, hukuksal alandan ve iş yaşamından mahrum bırakılan kadınlarımız bir de şiddete ve işkenceye maruz bırakılmaktadır. Ve sadece cinsiyetinden dolayı ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören, aile içi şiddete maruz kalan, eğitimine izin verilmeyen, yasal haklarını bilmeyen ve ezilen kadınların bu sorunlarının çözümü için el ele vermek zorundayız. Toplumsal iyileşmenin sağlanması, şüphesiz öncelikle kadınların eğitilmesi ve gündelik sosyal yaşama katılmalarıyla mümkün olacaktır.

Ulu Önderimiz Atatürk sayesinde 1935 yılında pek çok devletin kadınından daha önce seçme ve seçilme hakkına sahip olan Türk kadını, haklarını elde etmek için daha fazla beklememeli ve ülke yönetiminde de daha fazla söz sahibi olmalıdır. Çünkü daha özgür, aydınlık bir Türkiye’yi yeniden inşa edecek olanlar kadınlarımızdır.

Tüm dünyadaki kadınların, haklı çabalarının karşılık bulması umuduyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”