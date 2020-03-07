KADINLARIMIZIN ÇAĞDAŞLIK YOLU

Konuk Yazar: Rufat ŞenerADD Gelibolu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Türk şiirinin aydınlanmacı şairi Tevfik Fikret’indir “Elbet, sefil olursa kadın, alçalır beşer” dizesi.

Şair, yüzyıl önce Osmanlı toplum yaşamında Türk kadınının kişisel, toplumsal yaşamında gözlemlediği kısıtlılık halinin, insanlık ailesi içinde üzüntü verici olduğunu bu dizesinde haykırıyor. Kadının birey olmak kimliğinin eksik düzeyde tutulması, tüm toplumun, insanlığın alçalması demektir, diyordu.

O günün Osmanlı yönetiminde, kadın hukuksal kimliğiyle yarım insandı; kadının toplumsal yaşamda yeri yoktu. 18. yüzyılda kadının belirli günler dışında sokağa çıkmasının dahi yasaklandığı fermanlar dönemi yaşanmıştı. Kadınlar sokağa çıktıklarında, kocalarıyla yan yana yürüyemezlerdi; erkek önde yürür, kadın arkasından gelirdi.

Kadının evi dışında sosyal çevresiyle ilişkisi yoktu. Eğitime yoktu, yüksek eğitim alamazdı; tiyatro, konser gibi sanatsal ve eğitsel etkinliklerde yeteneklerini sergileyemezlerdi.

Evlilik hukukunda, boşanma tek yanlıydı; erkeğin isteğine bağlıydı. Erkeğin birden fazla kadınla, aynı evde olmak hakkı vardı.

Kadının tanıklığı erkeğinki ile eşdeğerde değildi; kadının miras hakkı da erkeğinkinin yarısı idi.

20..yüzyılın başında kadınımızın giysisi, saçları tümüyle örten çarşaf ve onun ayrılmaz parçası yüzü göstermeyen peçeydi.

Şair Tevfik Fikret’in tanımladığı dönemde Türk kadınına yakıştırılan bu hal, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Halifelik makamını payitahta getirip siyasal güç aracı olarak kullanmasıyla başlamıştı. Bu, bir Araplaşma süreciydi. Emevi, Vahdeti yaşam anlayışının Türk toplum yaşamını biçimlendirmesi demekti.

Bu yaşam, hak ve eşitliğe dayalı, Türk yaşam biçimine örnek değildi. Çünkü, tarihte hiçbir toplum kadını erkekle eşit saymakta, Türk toplumundan ileri düzeyde değildi. Toplumsal yaşamın her alanında, erkekle yan yana olmayı bilen, yazgıyı bölüşen Türk kadınının çizdiği kimlik ‘Hakan’ ile ‘Sultan’ için olduğu kadar, obasında çadırında yaşayan her Türk insanı için de bilinir bir eşdeğer kimlik örneğiydi.

Atatürk’tür, Osmanlı döneminde Türk kadınına reva görülen ikinci sınıf insan olmak konumunu tarihimizden silen, onu özbenliğine yaraşır kimliğe kavuşturan. Cumhuriyettir, Türk kadınının özgürleşmesine açılan yolun taşlarını ören. Atatürk Devrim ve İlkeleri’dir, Türk kadının çağdaşlık, uygarlık yolunda yürümek bilincini işleyen, onun ‘omuzlar üstünde yükselmesini’ sağlayan.

Bu nedenledir özgür ve bağımsız yaşamak hakkımızı var ettiğimiz günlerde Büyük Zafer’i kutlamak için ardı sıra Bursa’ya gelen İstanbul öğretmenlerine verdiği söylevde Gazi Mustafa Kemal şöyle diyordu:

“Bilirsiniz ki ulusumuz büyük bir yıkım geçirdi, Devletimiz büyük bir çöküntüye uğradı. Varlığımızı yeryüzünden silmek yolunda birçok suçlar işlendi. Çok çalıştık, bugünkü başarıya ulaştık.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusça eriştiğimiz bu başarı, salt düşmanı yurttan kovmak anlamında değildi. Cumhuriyet ufkunda yükselecek Türk insanının çağdaş ve uygar kimliğine erişmesinin muştularını da vermekteydi. Bunun gereği Atatürk Devrimlerinin birbirini izleyen örnekleri: Öğretim Birliği Yasası, Türk Medeni Kanunu, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı, Şapka (kılık kıyafet) Devrimi …Bu devrimlerdir, Türk kadınına önce yurttaş olmak, sonra hukuksal boyutuyla uygar ve çağdaş kimlikte, özgür insan olmak benliğini kazandıran.

Türkiye Cumhuriyeti hukukunda kadınlarımızın saygınlığını ve erdemini yücelten Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ulusunda, Anadolu köylü kadınının üzerinde kadın çabası göstermek olanağı yoktur ve dünyada hiçbir ulusun kadını ‘Ben Anadolu kadınından daha çok çalıştım, ulusumu kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar çaba gösterdim diyemez’ sözleriyle bu değerbilirliğini anlatır.

Bilinmelidir ki, dün varlığının ve ulusunun geleceğine güç katan Türk kadını, bugün de ulusumuzun yarınlarını aydınlatmanın erişkinliğindedir; laik ve çağdaş Cumhuriyetimizin karşısına çıkan tehlikeler sürecinde sorumluluğunun bilincindedir.

Türk kadını, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa’da öğretmenlere verdiği söylevde işaret ettiği ‘yıkım’ günlerini bu vatan toprağında bir kez daha yaşamış olmak eksikliğini göstermeyecektir.

Türk kadını, Cumhuriyet değerlerini korumaktan, çağdaşlıktan ve aydınlıktan yanadır.

Türk kadını, karşısına çıkarılmak istenen ‘yeni Osmanlıcılık’ düzeninin karanlıklarına da