AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI 7.OLAĞAN KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı 7.Olağan Kongresini dün saat 14:00’te İlçe Milli Eğitim Salonunda gerçekleştirdi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyka başlayan kongreye katılım yoğundu.Kongreye Isparta Milletvekili Bölge Koordinatörü Mehmet Uğur Gököz, Çanakkale Milletvekili Julide İskendoğlu, Çanakkale İl Başkanı Naim Makas,Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin,Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Başkanı Serhad Sürücü, Demokrat İlçe Başkanı Cemil Ilgın, Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Süre, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Murat Şarlak, Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Selvi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ,Sanayi Sitesi Başkanı Tamer Altunay ve çok sayıda partili katıldı.Kongrede tek aday olarak gösterilen Serha Sürücü’nün aday listesi ise şöyle;

İlçe Yönetim Kurulu Adayları Asil Üyeler;

1-Nimet Uğural Yalgın

2-Tamer Karaaslan

3-Cengiz Sert

4-Atilla Güşlü

5-Serkan Gelmez

6-İbrahim Erdoğan

7-Mesut Dinçer

8-Yıldıray Balaban

9-Mehmet Emin Ece

10-Necati Tarıman

11-Salih Koçin

12-Arzu İçdem

13-Aytaç Boyracı

14-Cemre Karagöz

İl Kongre Delegesi (Üst Kurul) Adayları Asil Üyeler;

1- Serhad Sürücü

2-Fırat Doğan Yıldız

3-Nimet Uğural Yalgın

4-Tamer Karaaslan

5-Cengiz Sert

6-Atilla Güçlü

7-Serkan Gelmez

8-İbrahim Erdoğan

9-Mesut Dinçer

10-Yıldıray Balaban

11-Mehmet Emin İnce

12-Necati Tarıman

13-Salih Koçin

14-Cemre Karagöz

15-Arzu İçdem

16-Aytaç Boyracı

17-Ali Kamil Soyuak

18-Bülent Çetin

19-Hasan Çetin

20-Ali Ak

21-Varol Üstünkaya

22-Mehmet Turgay

23-Tanzel Türe

24-Mahmut Çetin

25-İsmail Ege

26-Şenol Tosun

27-Mehmet Gözütok

28-Yusuf Koçin

29-Ömer Faruk Göktürk

30- Cahit Bilge

31- Gamze Ürkmez

32- Fuat Sertdemir

33-Kurtuluş Karahan Acar

34-Burak Yeni

35-Batuhan İşler

36-Serdar Doğanarslan

37-Serdar Dokuzlı

38-Şaban Kaykı’dan oluşmakta.Kongre konuşmalarla devam etti.İlk konuşmayı İlçe Başkanı Serhad Sürcü gerçekleştirdi.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü konuşmasında; “Bugün Dünya Kadınlar günü doğumdan ölüme kadar nefeslerini hep yanı başımızda hissettimiz kadınlarımıza atfedilen özel bir gün. Bu vesile ile de başta Çanakkale Milletvekilimiz Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Yardımcımız Sn.Julide İskenderoğlu olmak üzere siz değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten kalbi duygularımla kutluyorum.

2011 senesinde aktif siyasete girdiğim bu kutlu yolda bu teşkilat çatısı altında ilk kez sizlerle kucaklaştım ve yine rabbim nasip etti ki bu kutlu dava için yine burada sizlerle beraberim hepimizin içindeki umut ve heyecanı gözlerinizde okuyor ve bunu kelben hissediyorum.

15 Temmuz hain darbe girişiminde hep sahada hep partimizin arkasında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki bu unvanlar bu sıfatlar gelip geçici. Has olan partimize ve davamıza sonuna kadar hizmet etmektedir.

Geçtiğimiz hafta İdlib’te hain bir saldırıcı sonucunda şehit olan kahraman mehmetçiklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor.Gazilerimize acil şifalar diliyorum.Zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde ülkemizin bu tarz üzücü hadiselerle karşılaşmamasını rabbimden niyaz ediyorum.

Her karış toprağının şehit kanlarıyla sulanmışi olan bu güzide memleketimize hizmet etmemin gururu ile 7.olağan ilçe kongremizin Gelibolumuza, Çanakkalemize ve memleketimize hayırlar getirmesi dileğiyle katılımlarınızdan dolayı teşekkürleri sunuyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. dedi

Çanakkale İl Başkanı Naim Makas konuşmalarında; “Başkanımızın ataması yapıldı. 1,5 ay oldu.Gelibolu teşkilatına inanıyoruz, güveniyoruz.Serhad başkanımızla birlikte inşallah büyük bir enerji ve coşkuyla bu kutlu yolculuk devam edecek Allah’ın izniyle.Bizler milletimizin attığı mayasını, milletimizin atıığı ,hamurunu milletimizin yoğurduğu önderliğini Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu kutlu partide, bu kutlu partinin çatısı altında hizmet etmek, hizmet ediyor olmanın vermiş olduğu mutluluk, bizlere ve teşkilatta her zaman güzel işler yapmayı, halkımıza hizmet etmeyi bizlere bir şiyar ederek, bizlere bir itici güç olarak yanımızda bulunmaktadır.Bunu hiç bir zaman unutmayacağız.

5000 üyemiz var Gelibolu’muzda 500’te genç üyemiz var %10 gittiğimiz ilçelerin bir çoğunda bu rakkamı görüyoruz.Temennimiz o dur ki bu rakkamın daha da yukarı çıkması.2000 kadın üyemiz var,5000 in 2000 i kadınbaşkanımızı ve kadınlarımızı tebrik ediyorum.Ama sayı yetmez inşallah daha da yukarı çıkacağız.

Çanakkalemiz en güzide vekiline sahip olduğumuz için ayrıca sayın Jülide Hanım bizim milletvekilimiz Çanakkale’ye en az 5000 üyenin yarısı bayan olması lazım.Julide Hanım’ın ve Sayın Kadın Kolları Başkanın desteğiyle inşallah teşkilatımızda, kadın çalışmalarımızda bugün bu önemli sözü almış olalım. Yeni dönemde Serhad Başkanımıza çok önemli görevli düşüyor.İnşallah yönetimimizle ve teşkilatımızla birlikte Serhad Başkanımıza destek olalım.Kendisinin hem mücavir alanda,köylerimizde ve ilçe merkezimizde iyi bir teşkilat çalışması yürütmesi gerekiyor

İL BAŞKANI MAKAS “GÖNLÜMÜZ AKLIMIZ BİZLERİ SURİYE’DE MAZLUM HALKI KORUMAK,SINIRLARIMIZA GELECEK BİR TEHDİDİ ÖNLEMEK AMACIYLA GÖREV YAPAN ORDUMUZUN YANINDA”

Bazı ikiyüzlülerin tavırlarının, akıl tutulması yaşaanların zavallılarınonlara acıyarak izliyoruz.Türkiye’nin şehitlerimiz nedeniyle tek yürek olduğu bugünlerde Dünya’ya destan ne demek, kahramanlık ne demek ezberleten bir zaferin yıldönümğnde 18 Mart Zaferinde Çanakkale Belediye Başkanı yine tüyleri diken diken eden sözleriyle gündeme geldi.Aklın ve mantığın ilkeleri ile bağdaşmayan bu cümleleri hangi fıkratla, hangi zihniyetle , hangi mesheple söylediğine gerçekten defaten yapmasına rağmen bizler anlayamıyoruz.Çanakkale Belediye Başkanının sarfettiği orada Türkiye tarafından terör örgütüne karşı savaşılmıyor,terör örgütleri desteklenmiyor,Rusça ve Esad Terör örgütlerine karşı savaşıyor sözlerine büyük bir şaşkınlık ve hayret içerisinde dinledik.Şaşkınlığımızın nedeni başkanın artık cerhen onu seçen, defaten onu seçen,Çanakkale’li hemşehrilerimizinde beklediği gibi son olacak dediğimiz döneminde biraz olsun akli olgunluğa erişmiş olabileceğini düşünmemizden,S beklememizdendi.”sözlerini sarfetti.

Çanakkale Milletvekili Julide İskenderoğlu ise konuşmasında; Ak Parti 14 Ağustos 2001 yılında bugünden sonra Türkiye’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak diyerek,yola çıkanların hareketi gerçekten Türkiye’de o günden sonra hiç birşey eskisi gibi olmadı.Bir düşünürseniz yazdığımız tarihi aslında devrim niteliğinde ilklere imza atıldı.Bazıları konuşur Ak Parti hizmet etmeye devam eder.Köprümüz gün ve gün ilerliyor.Aynı Lapseki ile Gelibolumuzun arasında bir gerdan gibi uzayacak ve Dünya’nın en büyük asma köprüsü olacak. 4608 Metre uzunluğunda aslında Gelibolu ile Lapseki’nini arasında 1915 Çanakkale Köprüsü olacak.Türk Bayrağı renklerinde,bizim şehitliklerimizi bizim timsalimizi bizim 18 mart’ımızı Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü, silah arkadaşlarını bütün Dünyaya anlatacağımız bir boğaz köprüsü yapılacak. Bu da yakışır en çokta Gelibolu ile Lapseki arasında Çanakkkale’ye yakışır.”dedi.

İskenderoğlu; “Gelibolu özel bir yer Türk Denizcilerinin onu kaynağı Piri Reis’in memleketi topraklarımız, Cumhuriyet Tarihimiz, mitolojik tarihe kadar uzanan özel topraklar bizde oraya elimizden geldiğince Sayın Grup Başkan vekilimiz ile birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz, büyük bir onurla.50 yataklı hastanemizi gerçekleştirdik.Diyaliz merkezimizle birlikte bir iki ufak örnek vereceğim, yaptıklarımızın hepsini anlatırsam belki o zaman sizleri sıkabilirim diye düşünüyorum. 3 tane 112 Acil Servis var biliyorsunuz Evreşe’de olmak kaydıyla 3 ilk yardımımız, acil ambulansımız, 5 Aile Sağlık Merkezimiz var ki”Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat gibi” önce sağlık diyoruz.

Ardından Adilhan,Bayırköy,Bolayır,Burhanlı, Güneyli,Kavakköy,Koruköy ve Tayfur’da 8 adet sağlık evimiz var.863 evde bakım hizmetine baktığımız yaşlımız ve engellimiz var.Bunu da övünerek söylüyoruz çünkü ecdadımızın olduğu gibi engellimize ve büyüklerimize saygı gösterip, onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir milletiz.Gelibolu’da 24 derslikli ortaokulumuzu yaptık, anaokulu ikmal gibi eserler bıraktık.Piri Reis Meslek Yüksekokulu binasını yaptık ve İmam Hatip Lisesi yurdu , Endüstri Meslek Lisesi yurdu ve spor kompleksi ile beraber 19 milyonluk bir yatırımız var.Gelibolu herşeyin en güzeline layık.Köy yollarımız, köylerde parke taşımız.Eksiklerimiz var onuda muhtarlarımıza söz verdik.Çünkü biz diyoruzki “Durmak Yok Yola Devam”İskenderoğlu son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak bayanlara karanfil takdim etti.İskenderoğlu sözlerinde;”Kadınlarımız bu dünyanın vicdanı, kadınlarımız bu ülkenin emektarı,kadınlarımız çalışsa da ,çalışmıyor gösterilse de çünkü ev hanımlığı da çok büyük bir iştir.Evde sarma yapan kadınımızdan, fabrikada elleri nasır tutan kadınımıza kadar milletverkilliğinden, belediye meclis üyesi olan kadınlarımıza kadar her konuda bu ülkenin var oluşunu bir defa kadınlarımızın omuzundadır.Çünkü hepinizin bir annesi var, hepinizin bir eşi var, hepinizin evladı var.Bizler kadını erkekten üstün kılmayı değil, kadını erkekli omuz omuza çalışmayı, omuz omuza ülkemizi bir tık daha yukarı çıkartmayı öncelik edinmiş kadınlarız.O yüzden de dün Şerife Ananın, Kara Fatma’nın dün AfifeJale’nin, 15 Temmuz’da elleriyle tankı durduran kadınlarımızın,dün anne olup, çocuğunu sırtına alıp tarlada çalışan kadınlarımızın bugün evlatları olarak kadın olmayı Dünya Kadınlar Gününü hep birlikte, erkeklerimizle birlikte kutlamayı eşitçiliği düstür sayıyoruz.”diyerek sözlerini sonlandırdı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN