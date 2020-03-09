TURAN; “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN”KADINLARIMIZ GELECEĞİ İNŞA EDER;

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 8 Mart Dünya kadınlar günü olması nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kadınlar; geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, toplumun en önemli mimarı, aile kurumunun da temelidir. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 8 Mart Dünya kadınlar günü olması nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kadınlar; geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan, toplumun en önemli mimarı, aile kurumunun da temelidir. Kadınlar, geleceği inşa eder.

Ülkemizin her alanda kalkınmasında kadınların aktif katılımını oldukça önemli görüyoruz. Kadın haklarında uluslararası standartların yakalanması, kadınların siyaset, sivil toplum kuruluşları, çalışma hayatı gibi toplumun her alanında aktif bir şekilde yer alması daima en temel önceliklerimizden oldu. Bundan sonraki süreçte de eğitimden sağlığa, istihdamdan sivil topluma ve siyasal hayata katılıma kadar kadınlarımız için pozitif ayrımcılık içeren, sosyal alanlardaki konumlarını güçlendiren birçok çalışmayı hayata geçirmekte kararlıyızBu duygularla sevgiyi, şefkati, emeği, fedakarlığı ve azmi temsil eden, Çanakkaleli hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor; esenlikler diliyorum.