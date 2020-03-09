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CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN’DAN KÖYLERE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan CHP Gelibolu Örgütünü ziyaret etti.
Ziyaretine müteakiben sırasıyla Karainebeyli,Tayfur, Değirmendüzü,Yeniköy,Ocaklı ve Güneyli Köyleri ziyaret edildi.
Ziyaret esnasında Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP İlçe Örgütü köylülerin sıkıntılarını ve sorunlarını dinleyerek, çözüm yolları konuşuldu.
Milletvekili Özgür Ceylan, “yeniden üreten köylünün olması için iktidarın değişmesi gerektiğini ve CHP İktidarında köylü haklarını tam olarak alacaklarını ifade etti.Haber: Ali GEZER

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