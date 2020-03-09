Gelibolu ve Köyleri Eğitim Kültür Dayanışma Derneği Kadınlar Gününü kutladı. Dernek Başkanı Ethem Onal “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.Gelibolu ve Köyleri Eğitim Kültür Dayanışma Derneği Kadınlar Gününü kutladı. Dernek Başkanı Ethem Onal “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.”Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyoruz.”mesajını verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN