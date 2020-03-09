YENİKÖY İLKÖĞRETİMOKULU KÜTÜPHANESİNE ANNESİNİN ADINI VERDİ

Yardımsever arkadaşım tarafından annesi Seyhan Kibar adına yaptırılan kütüphaneyi Yeniköy İlköğretim Okuluna kazandırdı.İzmit’de yaşamını sürdüren Gelibolulu Özüm Sekmen, iş arkadaşının merhum annesi Seyhan Kibar adına bir kütüphane yaptırmak istemesi üzerine, “kütüphaneyi Gelibolu’da bir köye kur, bizde yardım ederiz” demesiyle 2 ay önce başlayan çalışmalar kütüphanenin açılmasıyla noktalandı.Izmit’de yaşamını sürdüren Gelibolulu Özüm Sekmen, iş arkadaşının merhum annesi Seyhan Kibar adına bir kütüphane yaptırmak istemesi üzerine, “kütüphaneyi Gelibolu’da bir köye kur, bizde yardım ederiz” demesiyle 2 ay önce başlayan çalışmalar kütüphanenin açılmasıyla noktalandı.

Bu teklifi seve, seve kabul eden hayır sever bayan, isminin açıklanmamasını ve sadece kütüphaneye annesinin adının verilmesini istedi. Kütüphane açılacak olan Yeniköy muhtarı Mustafa Baysal ve Yeniköy ilköğretim okul müdürü Veli Bektaş katkıları okuldaki kullanılmıyan bir sınıf kütüphane için düzenlendi.

Kütüphane için gerekli boya badana ve raflarıda karşılayan hayır seven bayan, kitap işinide hem kendi hemde arkadaşları ile hayır severlerin kitap bağışları ile temin etti.

Kurulan kütüphanenin açılışı için köye gelen yardımdım sever bayan ve arkadaşları, kitaplarıda raflara yerleştirip, kitapların isim listesinide okul müdürüne verdiler ve kütüphanenin açılışı yapıldı. Bu arada, Çamlıca Bilfen okullarının yolladığı hediyelerde açılış sırasın köy çocuklarına dağıtıldı.

Köy muhtarı Mustafa Baysal, “hemşerimiz Özüm Sekmen’in yönlendirmesi ile bu hayır sever kızımızın köyümüze kazandırdığı kütüphane için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Örnek bir çalışma oldu. Herkes yardımcı oldu. Çocuklarımız bu kitaplardan yararlanacak” dedi.

Bu arada, bağışlardan artan diğer kitaplar Balıkesirde bir ilköğretim okuluna bağışlanmak üzere Gelbolu Motorsiklet Derneğine ve Çanakkale’de bir Sanat Atolyesine bırakıldı.