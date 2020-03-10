KAYMAKAM KILINÇKAYA İDLİB GAZİSİNİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya , Bahar Kalkanı Harekâtında yaralanan Gazi Uzman Çavuş Aşkın Karabaş ve ailesini Gelibolu’ daki ikametinde ziyaret ettiler.Kaymakam Kılınçkaya , “Suriye’de devam eden harekat sırasında kahramanca mücadele veren gazimizi evinde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum.” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN