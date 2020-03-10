OKUL SAĞLIĞI PROJELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak protokolüyle yürütülen ”Okul Sağlığı Projeleri”kapsamında İlçemiz okullarından Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Piri Reis İlkokulu, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu,Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ”Beyaz Bayrak” sahibi okul; Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu ve Gelibolu Anadolu Lisesi ise; ”Beslenme Dostu Okul” olmaya hak kazanarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu törenle sertifikalarını aldılar.Haber: Caner AKŞİT