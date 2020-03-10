Güneylispor’a Destek Talebi

Güneylispor’un geçtiğimiz hafta sonu Dümrekspor ile oynadığı maçta 6-0 maç sonucuyla liderliği garantiledi.Güneylispor taraftarları

“Güneylispor’un geçtiğimiz hafta sonu Dümrekspor ile oynadığı maçta 6-0 maç sonucuyla liderliği garantiledi.Güneylispor taraftarları “ÇANAKKALE nin en büyük markası olan GÜNEYLİ SPOR umuza artık tüm köy halkımızın,gurbette olan köylülerimizin,ilçemiz GELİBOLU nün,ve tümşehrin,işadamlarımızın,esnafımızın,siyasetçilerimizin ve tüm taraftarlarımızın destek olma zamanıdır.

Buradan büyük bir gerçeği tekrar söylemek isterimki GÜNEYLİ SPOR hiç bir şekilde bu liglerin takımı değildir.”dediler.Haber: Ali GEZER