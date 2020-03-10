Turan “Ülgür Gökhan Adeta Esed’in Belediye Başkanı Gibi Konuşuyor”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Çanakkale’miz Böyle Bir Anlayışı, Söylemi ve Duruşu Hak Etmiyor. CHP’li Merkez İlçe Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Meclisi toplantısında akla ziyan bir yaklaşımla, Türkiye’nin İdlib’te terör örgütlerine destek verdiğini iddia ederek haddini aşmıştır.

Sayın Başkan Çanakkale Merkez İlçe Belediye başkanı gibi değil de adeta Esed’in belediye başkanı gibi konuşuyor.

Ülgür Gökhan bu diliyle, katil Esed ve destekçilerini sevindirmiş, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

Bugün kahraman Mehmetçiklerimiz, milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için orada.

Tüm milletimizin duası ve desteği askerimizle birlikteyken, Ülgür Gökhan bu açıklamasıyla bu konuya ne kadar uzak olduğunu göstermiştir.

Şehrimiz ne yazık ki daha önce de birçok benzer konularla gündeme gelmişti.

Tüm dünyanın saygı duyduğu destansı bir mücadeleyle anılan Çanakkale’mizin, bu kadim şehre yakışmayacak konularla gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Bir değil, iki değil.

Fakat esas sorun, Çanakkale’mizde askerini seven, vatanını seven, milliyetçi, devletçi ve ulusalcı CHP’lilerin buna tepki göstermemesi.

Çanakkale’miz böyle bir anlayışı, söylemi ve duruşu hak etmiyor.

Sayın Başkan yıllardır kronik sorun haline gelen sosyal konutlar, belediye binası, park, altyapı ve üstyapı gibi onlarca konuya odaklansın, önce işini yapsın.

İstiyoruz ki ciddi yatırımlarla adından söz ettiren Çanakkale’mizin bekleyen tüm projeleri hızlı bir şekilde tamamlansın.Bu topraklara yakışan bir duruş sergilensin “dedi.