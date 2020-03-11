CHP İL BAŞKANI METİN ÜMİT URAL’DAN İLÇE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

23 Şubat 2020 tarihinde yapılan CHP İl Başkanlığı seçiminde İl Başkanı seçilen Metin Ümit Ural Gelibolu CHP İlçe örgütüne ziyarette bulundu.İlçe Başkanı İsmail Parlak İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileterek sözü İl Başkanı Metin Ümit Ural’a bıraktı.Ural seçimde kendisine destek olarak oy veren delegelere ve örgüt üyelerine teşekkür ederek, gelecekte yapacakları ve projeleri hakkında genel değerlendirmelerde bulundu.Özellikle CHP’nin iktidarında insanların daha mutlu, huzurlu ve üreten bir toplum haline geleceğini belirtti.