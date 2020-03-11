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BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASININ İNŞAATINA BAŞLANILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gençler Sağlıkla Yaşıyor Projesi için düğmeye basıldı.Basketbol
ve Volaybol sahalarının inşaatına başlanıldı
GENCLER SAĞLIKLA YAŞIYOR PROJESİNİN TABELASI ASILDI.
Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarına “Gençler Sağlıkla Yaşıyor Projesi” tabelasını astı.
Tabelada; “Gençlik Projeleri Destek Programı (2019-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destklenmektedir.” yazısı yazıyor.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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