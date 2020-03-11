100.Yıl Ortaokulu’nda Hastalıklara Karşı Dezenfekte Çalışmaları

İlçemiz 100.Yıl Ortaokulu ve tüm okullar salgın hastalıklara önlem olarak dezenfekte işlemi yapılıyor.

Virüs ve bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçmek amacıyla bu yıl 100. Yıl Ortaokulu’nda ve tüm okullarda dezenfekte yapılıyor.

Özel kimyasallar ve cihazlar kullanılarak yapılan bu dezenfekteyle okullardaki virüs ve bakteri gibi bulaşıcı tüm etkenler ortadan kaldıracak. İlçe merkezindeki tüm ilk, orta ve lise dengi okulları dezenfekte etmeyi amaçlanıyor. İnsandan insana bulaşan korona virüs gibi hastalıklar bu sayede önlenmiş olacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN