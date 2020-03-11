GÜNCEL HABERLER 

100.Yıl Ortaokulu’nda Hastalıklara Karşı Dezenfekte Çalışmaları

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz 100.Yıl Ortaokulu ve tüm okullar salgın hastalıklara önlem olarak dezenfekte işlemi yapılıyor.

Virüs ve bakterilerden kaynaklı grip ve benzeri hastalıkların önüne geçmek amacıyla bu yıl 100. Yıl Ortaokulu’nda ve tüm okullarda dezenfekte yapılıyor.
Özel kimyasallar ve cihazlar kullanılarak yapılan bu dezenfekteyle okullardaki virüs ve bakteri gibi bulaşıcı tüm etkenler ortadan kaldıracak. İlçe merkezindeki tüm ilk, orta ve lise dengi okulları dezenfekte etmeyi amaçlanıyor. İnsandan insana bulaşan korona virüs gibi hastalıklar bu sayede önlenmiş olacak.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Kadına Şiddete Hayır Paneli Düzenlenecek

buyukzafer 0

Başkan- Komutan İncelemelerdeydiler

buyukzafer 0

KIBRIS GAZİSİNE SON GÖREV

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.