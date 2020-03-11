Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli Kullanılması

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi “Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı,

Aile, Ebeveyn ve Çocuk için Güvenli İnternet Rehberleri,

İnternet ve Sosyal Medya Farkındalığı Bilinçli ve Güvenli Kullanımı,Bilişim Teknolojilerinin Çocuk ve Gençlere Biyopsikososyal Gelişim Dönemlerine Etkisi gibi birçok konuda aileleri bilinçlendirme adına bilgiler yayınladı.https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/ruh-sagligi-yayinlarimiz.html

KİMLER RİSK ALTINDA

* Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler

* Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi olanlar

* Ders başarısı sürekli düşük olan ya da okul dışı faaliyet faaliyetlere karşı isteksiz olanlar

* Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi devam ettirme becerileri az olanlar

CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞI İLE BAŞ ETMEK İÇİN;

* Sabah uyandığınızda kendinizi hazır hissetmeden cep telefonunuzu elinize almayın.

*Güne pozitif ve sağlıklı şeylerle başlayın ve öyle sürdürün.

*Yatağınıza gitmeden en son 30 dk. önce telefonunuzu kontrol edin.Eğer mesajlarınız, cevapsız aramalarınız varsa dönüş yapmak için ertesi günü bekleyin.

*Uyku düzeninizi korumayı önceleyin.

KİMLER RİSK ALTINDA

*Aile içi çatışmalar yaşayan,sağlıklı iletişimi olmayan aile üyeleri

*Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullana bireyler

*Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteler bulunmayanlar

*Sosyal ilişkilerinde kendilerini ifade etmekte güçlük yaşayanlar

OYUN BAĞIMLILIĞINDAN KURTULMAK İÇİN ÖNERİLER

*Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın

*Oyunun yerini doldurun (spor, hobi vb)

*Sanal ortamdaki başarı ve saygınlık mı daha değerli, gerçek hayattaki mi? Bunu kendinize sorun.

*Zararlarını sizden aldıklarını değerlendirin.

*Gerekirse uzman yardımı alın.

Bağımlılık riskinden korunmak için gerektiğinde yardım isteyin.Uzman yardımı almaktan çekinmeyin.Sağlıklı Hayat Merkezlerinden, hastanelerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Haber: Caner AKŞİT