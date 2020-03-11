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TÜRKİYE SPORTİF VE YETENEK TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı Spor Eğitimi Modülleri, kapsamında seçilen öğrencilerle plan ve program çerçevesinde dersler işlenmeye devam ediyor.Dün İlçemizde ilkokul 3.sınıfların spora yönlendirme projesi kapsamında yetenek taramaları yapıldı.
Haber: Hilal GEZER

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