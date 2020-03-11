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MİLLİ TAKIMDA YER ALAN SPORCULAR BELİRLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Makaralı Yay Milli Takım Seçme Yarışması sona erdi. Milli Takımda yer almaya hak kazanan sporcular;
Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde
1. Evren ÇAĞIRAN
2. Süleyman ARAZ
3. Furkan ORUÇ
Makaralı Yay Bayanlar Kategorisinde
1. Yeşim BOSTAN
2. Gizem ELMAAĞAÇLI
3. Ayşe Bera SÜZER
Gazetemiz olarak, yarışmayı kazanan ve yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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