Allah’tan Korkmaz Kuldan Utanmazlar..!

Daha 3 ay öncesi ilçemizde birçok esnafta satılan kağır maskeler bile yüzde 250 artırılarak, ellilik kutular toptan 170 TL oldu.Korona Virüsünün tehlikeli biçimde yayılmasını fırsat bilen “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz” vicdansızlar fiyatları uçurdular.

Esnaflar ellerinde biten maskelerin yerine bu ay içinde maske siparişi verince korkunç gerçekle karşılaştılar.İlçemizde bu maskeleri satan esnaflarla yaptığımız görüşme sonunda şaşkınlığımızı gizleyemedik.5 ay önce dükkanına ellilik paketler halinde aldığı maskelerin 7 liradan alan esnaflar son günlerde aynı firmadan, aynı miktardaki ellilik kutulardan isteyince onlarda şaşkına döndüler.

Daha kasım ayında aldıkları 7 TL lik kutular 170 TL olmuştu.Bu nasıl kontrolsüz bir ülke? , Bu nasıl bir vicdansızlık?, İstiklal Savaşı’ndaki ve İkinci Dünya Savaşı’ndaki yiyecek sıkıntıları sırasında milletin kanını emen Rum ve Yahudi Tüccarları da geçtiler.Devletin acilen bu fabrikalara el koyması ve vatandaşın serbest ekonomi adı altında, ahlaksızca soyulmasını önlemesini gerekmez mi? Haber: Recep YÜZÜAK