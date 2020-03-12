İlçemizde sigara bırakma polikliniği hizmete açıldı.Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Ek Binasında açılan sigara bırakma poliklniğinde Dahiliye Uzmanı Amine Çiğdem Alkan Çarşamba günü hizmet verecek.

Polikliğinizde muayene olabilmek için T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) web sayfası üzerinden ya da 182 nolu Merkezi Hekim Randevu Sistemi telefonunu arayabilirsiniz. Haber:Caner AKŞİT