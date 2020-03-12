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GESTAŞ Neden Gelibolu’nun Parasını Ödemiyor?

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemiz Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın önceki
gün yaptığı açıklamada arabalı vapur iskelesinden Belediyenin almış olduğu işgaliye ücretini 6 aydır Gelibolu Belediyesi’ne vermediği defalarca istenilmesine rağmen “paramız yok” denildiğini söyledi.
GESTAŞ’ın boğaz trafiğinde, başarılı bir ulaşım hizmeti verdiği 24 saat aralıksız çalıştığı, firmanın zarar etmesinin mümkün olmadığı gün gibi aşıkarken, bu açıklamadan sonra vatandaşlar Gelibolu Belediyesi’ne bu paranın verilmemesini gasp olarak değerlendirdiklerini söylüyorlar.
Bazı vatandaşlar da Gelibolu Belediyesi’nin hizmet üretmemesi için önemli bir gelir olan bu işgaliye paralarının kasıtlı olarak verilmediğini tartışıyorlar.Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın gazetelere yaptığı açıklamaların ardından önümüzdeki günlerde Gelibolu Kamuoyuna’da Belediye Hopörleri ile açıklama yapılacağı öğrenildi.Bu konuda GESTAŞ Müdürlüğü’nün Belediye Başkanı Özacar’a bugüne kadar doğrudürüst bir yanıtta vermediğini söyleyen Belediye yetkilileri bu para Lapseki Belediyesi’ne muntazaman ödeniyor.Peki neden Gelibolu’ya ödenmiyor? diye sorgulama yapıyorlar.Haber: Recep YÜZÜAK

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