Sürücü’den 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili bir mesaj yayınladı.Sürücü mesajında ; “Devletimizin ve milletimizin bağımsızlık sembolü olan ve yüreği milletin istiklal sevgisi ile dolu Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı’nın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstiklal Marşımız, bir milletin hürriyet ve bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, fedakarlıklarla verilen kurtuluş mücadelesinin en canlı ifadesidir. Milli ve manevi değerler etrafında yeniden var olma arzusunu, birlik ve beraberlik inancını gösteren İstiklal Marşımız, bugün de milletin ortak sesi ve ortak duygusudur.

Başta Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını ve bu eşsiz destanı bizlere hediye eden büyük şair Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın..!Haber:Seda LİMAN ZENGİN