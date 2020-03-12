Beslenme Dostu Okuldan Muz ve Limon Günü Etkinliği

İlçemizde “Beslenme Dostu” okulu olarak seçilen Gazi Süleyman Paşa İlkokulu meyve etkinliği olarak Limon ve Muz Günü Etkinliği düzenlediler.

Etkinliğin amacı öğrencilere meyveleri ve içeriğini tanıtmak, onlara meyve ve sebzeleri sevdirebilmek.Etkinlikte Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 3-B sınıfı öğrenci velileri limondan oluşan tatlı çeşitlerini, limonatayı vb. ürünleri ve muzdan oluşan pudingleri hazırlayıp öğrencilere servis ederek, tanıttılar.Aynı zamanda limonun ve muzun vücudumuza faydalarını, vitamin değerlerini açıklayıcı bir köşe hazırladılar.

Bu tür etkinliklerle görsel sunum şeklinde öğrencilere hem eğlenceli beslenme aktivitesi hem de eğitici bilgi verme şeklinde bir etkinlik oluşturuldu.

3-B Sınıf öğretmeni R.Berrin Aydın; “Öğrencilerimiz bu tür etkinlikleri hem eğlenerek öğreniyorlar hemde sağlıklı beslenmiş oluyorlar.”sözlerini ifade etti

Haber: Seda LİMAN ZENGİN