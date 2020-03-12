Parlak’tan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü sebebiyle bir mesaj yayınladı

CHP İlçe Başkanı Parlak, yayınladığı mesajda şu ifadeleri yer verdi.“12 Mart 1921 yılında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlığı uğruna yaşadığı her zorluğu ve acıyı kalplerimize işlettiren eşsiz bir eserdir.Bestesi Osman Zeki Üngör’e ait olan İstiklal Marşı’mızın sözlerinin yazılması için o dönem para ödüllü bir yarışma başlatmıştır.Dönemin Burdur Milletvekili Ünlü Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise para ödülünü almamak koşulu ile İstiklal Marşımızın sözlerini yazmayı kabul etmiştir.Bir milletin bağımsızlığını anlatan satırların kişisel çıkar gütmeden kalplere en derin duygular ile nakşe edecek şekilde yazılması gerekliliğini düşenen Mehmet Akif kendisine takdim edilen ödül parasını bugün Kızılay adı ile bildiğimiz Hilal i Ahmet çatısı altında kadınlara ve çocuklara iş öğreten, cephedeki askerlerimize elbise diken Darül Mesai Vakfı ‘na bağışlamıştır.Mehmet Akif’in bu davranışı belki de İstiklal Marşı’mızın verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı sözlerini en güzel şekilde anlatılmaktadır.Milletimize “Korkma” diye seslenerek damarlarımızdaki o asil kanın mevcudiyetinden aldığımız cesaret ile tüm dünyaya diz çöktüren düşmanı püskürten bağımsızlık savaşımızın en içten duygularla anlatan İstiklal Marşı’mızın kabul gününün yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarına vatan için can veren tüm şehitlerimizin vatan çıkarlarını kendi menfaatlerinden önde gözeten Mehmet Akif’i ve tüm diğer aydınlarımızı rahmetle anıyorum. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi Allah bu memlekete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın”.Haber: Ali GEZER