İstiklal Marşının Kabulünün 99.Yıldönümü

12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşımızın 99.yıldönümünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda dün bir program gerçekleştirildi. 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşımızın 99.yıldönümünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda dün bir program gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Caner Topçu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti.Program İstiklal Marşı’nı ve Sefarat Şiirini okuma yarışmasında ve dereceye giren öğrencilere verilecek ödüller ile devam etti.

İlkokullar birincisi Yusuf Bilgin 75.Yıl İlkokulu ve Ahmet Uluç Uygun Gazi Süleyman Paşa İlkokulu

İlkokullar ikincisi Zeynep Aydın 26 Kasım İlkokulu Ortaokullar birincisi Berna Sezek Namık Kemal Ortaokulu

Ortaokullar ikincisi Esra Süer 100.Yıl Barış Ortaokulu

Liseler birincisi Özlem Onat Gelibolu Fen Lisesi

Liseler ikincisi Nazar Sarı Gelibolu İmam Hatip Lisesi

İlkokullar mansiyon ödülü Eslem Orta Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu ve Hatice Çevik Evreşe Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu’ndan oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Garnizon Komutanı albay İsmail Arab,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan takdim etti.

Program Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisi ile devam etti.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerin “Akif’e Saygı”kapsamında Bayramiç ilçesinde bulunan Mehmet Akif evine yapmış olduğu ziyaretin görüntülerin sunumu yapıldı.

Program sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN