BAKANLIKTAN OKULLARDAKİ SOSYAL ETKİNLİKLERE KORONAVİRÜS ENGELİ

Milli Eğitim Bakanlığı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine son günlerde Türkiye’dede

göreülen korona virüs vakasından dolayı okullardaki sosyal etkinlikleri yasakladı.Yasak nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yazılı belge gönderdi.Yazılı belgede gerekli yasaklama şu şekilde;Çin Halk Cumhuriyet’inin Wuhan şehrinde ortaya çıkan “2019-nCoV” adlı yeni koranavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın” birçok ülkesinde armakta olduğu müşade edilerek,Dünya Sağlık Örgütü tarafından da paylaşılan bilgilerde yeni virüsün hzıla yayıldığı belirtildi.

Ülkemiz tarafından ilgili makamlarca gerekli kontrol ve koruma tedbirleri alındı.Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilendirilme yapıldı.

Bu kapsamda bahse konu virüsün etkilerinden korunmak amacı ile Bakanlığa bağlı resmi /özel okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe ulusal ve ulusalararası düzeydeki sosyal etkinlikler (toplantı,çalıştay, sempozyum,konferans,forum,ödül töreni,spor müsabakası,yarışma vb).tedbiren iptal edildi.Bu doğrultuda İl/ilçe Milli Eğitim Müdrülüklerine sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmemesi , konu ile ilgili gerekli tedbirlerin valiliklerce (İl Milli Eğitim Müdürlükleri)ne yazı gönderilmiştir.”