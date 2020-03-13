TJK’DA 21.YARIŞ GÜNÜ HEYECANI

TJK tarafından geleneksel hale getirilen ve Bursa yarış sezonunun 21. yarış gününde gerçekleşen programda; ‘Gelibolu Koşusu’nu Rebell Yell isimli safkan kazandı. Bu organizasyonda Gelibolu Belediyesi’ni temsil eden Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, kazanan atın sahibi Alim Melih Kura adına Mehmet Gündüzeli’ne ödülünü, günün anısına Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim’e de plaket takdim etti.

Haber: Hilal GEZER