2022’ye Kadar Susacağız!

Doğalgaz ile ilgili sosyal medyadaki çığrışlara, feryatlara cevap geldi.

“Gelibolu- Eceabat-Gökçeada- Bozcaada 2020-2021 programımızda yoktur!”

Gazeteci Recep Yüzüak son aylarda Sosyal Medyada başlatılan çığrışlara atışmalara noktayı koyan son sözü en yetkili ağızdan öğrenerek yazdı:

2019 Eylülünde Çanakkale’nin doğalgaz işi Aksas Şirketine dağıtımı, inşaası verildi.Aksas firması Çanakkale’de yapılacak olan doğalgaz inşaatlarını, kontrollerini ve dağıtım işini üstlenerek 30 yıl Çanakkale’ye bir bölge müdürlüğü açtı.Bizde bu Genel Müdürlüğü’nün yolunu tutarak” bu doğalgaz konusunda neler oluyor?”dedik.

Çok kibar bir beyefendi olan Genel Müdür Çağdaş Bey ile konuşmak istedik; sorularımıza net ve çok sade cevaplar vererek bizi bilgilendirdi.

Sözlerine başlarkende; “Gerçek olanı konuşalım .”dedi.

Sayın Müdür; Bize de her gün bu konuda değişik değişik kesimlerden, vatandaşlardan birçok sorular geliyor. Son günlerde Gelibolu’da da Sosyal Medya üzerinden bir tartışma başlatıldı.Bu tartışmalara bizim cevap vermemiz mümkün değil.Belediye Başkanı Sayın Özacar’da devamlı arıyor, soruyor. 3 yıldır bu konu gündeminden düşmüyor ama bizim yapacağımız hiçbir şey yok.Sonuçta biz Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Botaş’ın yapacağı bir işi nasıl yapalım? Bize yap derler, yaparız.Bizim kendi kendimize yapacağımız herhangi bir iş yok.Biz 30 yıllığına Çanakkale bölgesindeki doğalgazın planlamaya göre inşaasını, kontrolünü, takibini ve dağıtımını yapan bir firmayız.

“Bugün için 2021 yılı sonuna kadar planlama bellidir.”diyor.

Gelibolu, Eceabat ve Adalarda doğalgaz inşaası yapılması için bugüne kadar bize yetkili makamlardan hiç kimse bu işi yapın demedi.Bu işin yapılmasına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının, Botaş’ın karar vermesi gerekir.Bakanlığın böyle bir kararı söz konusu olmadığına göre bizimde herhangi birşey yapabilmemiz mümkün değil.Belediye Başkanı da yıllardır bu işi kovalasa da Bakanlıkça Botaşça olur denmedikçe, olmaz.”diyen Aksas Bölge Müdürü sayın Çağatay Bey yapacak birşey yok.”diyor.

2019 ‘da yapılan planlamaya kanun koyucu, bu işi planlayıcı bakanlık koymamış.Onun için de 2021 sonuna kadar maalesef Gelibolular doğalgaz beklemesinler.

EPDK ‘nın yapılacak 2022 planlamasında hangi yıla koyarlarsa o zaman inşaasını, kontrolünü ve dağıtımını yaparız.Bu konuda sosyal medyadaki tartışmalarında bir anlamı yok.Ancak bu iş bakanlık nezdinde halledilebilecek bir iş.Bize sık sık sorulan sorulara olumlu bir yanıt veremiyoruz.Çünkü bize 2022 yılına kadar yapacağımız yeni yerlerin isimleri verildi.Biz şimdi onların inşaasıyla uğraşıyoruz.”diyor.

Evet, gerçekten çok yalın çok sade ve net cümleler kurarak her sorumuzu cevaplayan sayın müdür Çağadaş Bey’in firmasına diyecek bir sözümüz kalmadığından şimdi artık bu işin yapımı için, inşaasına başlanması için gidilecek adres belli olduğuna göre artık bu işin nasıl yapılacağını düşünmemiz lazım.Bana göre, sayın vekillerimiz isterlerse bu iş için EPDK Kurumundan bir karar çıkması mümkün olabilir.Çıkartabilirler mi..?, bana göre Çıkarabilirler.

Bugüne kadar Çanakkale’de milletvekilliği bakanlık, senetörlük yapan yüzden fazla kişi vardır ama bu onlarca kişinin arasından iktidarlarında güçlü ve sözü geçen vekil sayısı iki elin parmaklarından azdır.

1950’den bu yana 70 yıla bakarsak, merhum Fatin Rüştü Zorlu,MerhumŞefik İnan ,Merhum İmalettin Elmas,Refet Sezgin, Cumhur Ersümer ve son 15 yıla Ak Parti İktidarında damgasını vuran sayın Bülent Turan’ı gösterebiliriz.

Bu konuda yapılabilecek birşey varsa mutlaka sayın Turan tarafından yapılabilirliğine inanıyorum yoksa, 2022 yi beklemekten başka birşey yoktur BEYLER..!

Sayın Başkan Özacar’ın da bu konuda kendine düşeceğini üstleneceine inanıyorum.

Aksas’ın belediyeye gönderdiği kağıdı da maalesef okuduktan sonra artık bakanlık istemiyor ben ne yapayım mı değil! Bakanlık istiyor,elbirliği ile yapalım artık’ı duymak istiyorum.

Haber:Caner AKŞİT