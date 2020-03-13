Gelibolu Belediyesinden DUYURU

Gelibolu Belediyesi Korona Virüsünden korunmak amaçlı spor okullarının faaliyetlerinin geçici bir süre ile durdurulması konusunda duyuru yayınladı.Duyuruda; “Değerli Gelibolular ;

Karamsarlığa kapılmadan uzmanları dikkatle dinleyerek, dünyada yaygın biçimde etkisini gösteren ve ülkemizde tespit edilen”Korona Virüsü’nden korunmak konusunda hep birlikte tedbirlerimizi alacağız.

Halk sağlığını korumak amacıyla Belediyemizindevam eden tüm branşlardaki spor okullarının faaliyetlerinin yanı sıra tüm kapalı alan etkinliklerimiz ileride belirteceğimiz tarihe kadar iptal edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunar, sağlıklı günler dileriz.”şeklinde vatandaşlar uyarıldı.Haber: Hilal GEZER