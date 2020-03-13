Fen Lisesinin Sondaj Çalışmaları Yerinde İncelendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ile İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yeni yapılacak olan Fen Lisesinin sondaj çalışmalarını yerinde incelediler.

Zemin etüdü sonrasında statik projesi tamamlanmasının akabinde gerekli ruhsat ve ihale iş ve işlemleri yapılacak.

Haber: Ali