Panik Yüzünden Millet Ayakta

Önceki akşam ilçemiz Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle acil servise gelmesi Gelibolu’yu ayağa kaldırdı.Acil 112 ye yapılan ihbar üzerine acil servis elemanlarının Korona Virüs elbiseleriyle ambulansla hastayı getirmeleri de olayın büyümesine tuz biber oldu.Sosyal Medya sabaha kadar yine yaygara ve kıyameti kopardı.Bir, iki vatandaşın da sosyal medyadan ambulansın resmini çekerek, Korona Virüs paylaşması yapmaları herkesi zıvanadan çıkardı.Sabaha kadar durmayan telefonlar özellikle bayanlar üzerinde olayın doğru olup, olmadığını araştırma telefonları yüzünden gazeteciler uykusuz kaldı.Ciddi hiçbirşey olmadığı halde acil servistekilerin de paniklemeleri sonucu gece boyunca ve dünde Korona Virüs muhabbeti sürdü gitti.

Vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen Kılınçkaya; “böyle birşey olsa bizzat ilgililer gerekli açıklamayı yaparlar.Vatandaşlarımızın sosyal medyada yapılan yaygaralara kulak asmamalarını istiyorz.”dedi.

Haber:Caner AKŞİT