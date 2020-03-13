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Özacar’ın Ankara’daki Ziyaretleri

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Perşembe günü Ak Parti Grup Başkan vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Gelibolu Belediyesi’ni ilgilendiren konular hakkında görüşme sağladıktan sonra Ankara DSİ İçme Suyu Daire Başkanı Kemal Köseoğlu’nu,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak’ı ziyaret etti.
Turan’ın ardından Özacar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ı ziyaret etti, kendisine Gelibolu’nun yatırım ve projeleri başta olmak üzere önemli konularda bilgi aktarımında bulundu.Ardından Özacar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ziyaret programında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak ile görüştü.Özacar Gelibolu Belediyesini ilgilendiren konular hakkında görüştü. Ankara’da ki ziyaretlerini Birlik Başkanlığını yürüttüğü Gökbüet Su Birliği adına Ankara DSİ içme suyu daire başkanı Kemal Köseoğlu’nu da ziyaret etti.Özacar burada;Gökbüet Barajının mevcut durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Haber: Caner AKŞİT

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