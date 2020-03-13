İtfaiye ve Temizlik İşleri’nin Salgın Mesaisi

Gelibolu Belediyesi, korona virüsüne karşı ortak kullanım alanlarında genel temizlik ve dezenfekte çalışması kapsamında tüm cadde, park ve vatandaşların yoğun olduğu yerler temizleniyor

Korona virüsününTürkiye’de de olduğunun açıklanmasının ardından, ortak kullanım alanlarında eş zamanlı hijyen uygulaması başlatan belediye Temizlik ekipleri ile İtfaiye müdürlüğü ekipleri gece boyunca ilaçlama ve yıkama çalışmaları yaptı.

Virüs salgınından etkilenmemek için tedbir amaçlı temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi belirtilirken, çevrede genel çöp temizliğide daha sık yapılmaya başlandı.