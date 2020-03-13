GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Fırsatçılara Para ve Disiplin Cezası Kesecek!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Korona Virüs hastalığı nedeniyle ticari ürünlerini haksız fiyat artışı ile satan esnafa Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan disiplin ve para cezaları gelecek.Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığı kararlara göre;
Ortaya çıkan yeni tip Korona “Korona Virüs isimli hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkındaşikayetler gelmiştir.Bu çercevede Ticaret ve Sanayi Odalarında tespit edilen bu tür işletmelerin Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu’na sevk edilerek, haklarında “Oda ve Borsa üyeliğine verilecek Disiplin ve Para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”hükümleri çercevesince gerekli işlemler başlatılacaktır.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

“Bir Vatan ve Demokrasi Kahramanı!”

buyukzafer 0

İSTİFASINI GERİ ALMIŞ

buyukzafer 0

iTFAİYE EKİPLERİNDEN YAVRU KEDİYE YARDIM ELİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.