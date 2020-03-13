Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Fırsatçılara Para ve Disiplin Cezası Kesecek!

Korona Virüs hastalığı nedeniyle ticari ürünlerini haksız fiyat artışı ile satan esnafa Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan disiplin ve para cezaları gelecek.Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığı kararlara göre;

Ortaya çıkan yeni tip Korona “Korona Virüs isimli hastalık sonrasında bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkındaşikayetler gelmiştir.Bu çercevede Ticaret ve Sanayi Odalarında tespit edilen bu tür işletmelerin Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu’na sevk edilerek, haklarında “Oda ve Borsa üyeliğine verilecek Disiplin ve Para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”hükümleri çercevesince gerekli işlemler başlatılacaktır.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN