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Okullarda Deprem Güçlendirme Çalışmaları Yapılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından geçtiğimiz ay ihalesi yapılan Anadolu Lisesi, Piri Reis İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Hâkimiyeti Milliye Ortaokulu deprem güçlendirme çalışmalarını Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Millî Eğitim Müdürü Tahir Karaca ile birlikte yerinde incelendi.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü;”Deprem kuşağında yer alan ülkemizde olası bir felakete karşı hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan güçlendirme çalışmaları 2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirilek öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulacaktır.”dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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