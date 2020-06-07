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Gelibolu dalış için önemli bir merkez olacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı’ndaki ve açıklarındaki batıkların dalış turizmine kazandırılması projesinin sürdüğünü belirterek, “Burası dalış için çok önemli bir merkez olacak” dedi.Corona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta kapatılan Gelibolu’daki tarihi alanda bulunan şehitlik, anıt ve ziyaret alanları, misafirlerini kabul etmeye başladı.
Ziyaretlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri temel kurallar olarak uygulanıyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanın dünyanın en büyük açık hava müzesi konumunda olduğunu, normalleşme süreci kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Tarihi alanda ziyaretlerin açık havada yapılmasının avantaj olduğunu kaydeden Kaşdemir, “O nedenle de burası biraz daha güvenlikli bir alan salgın konusunda. Sosyal mesafe kurallarına uygun, hijyenik bir ortamda ziyaretçilerimizin bölgeyi dolaşmalarına olanak sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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