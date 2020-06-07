GÜNEYLİ SAHİLİ TEMİZLENİYOR

Gelibolu Belediyesi, sahilleri ‘yeni normalleşme’ sürecine hazırlıyor. Ekipler, Güneyli Köyü sahilini kıyıda biriken atıkları teknik ekipmanlar yardımıyla temizleyip, tesviye çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, kıyı şeridinde yürüttüğü temizlik ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, özellikle kış aylarında yaşanan deniz kabarması ve dere taşkınlarıyla kıyıda biriken atıkları kepçe makinesiyle temizliyor, ardından greyder ile tesviye çalışması gerçekleştiriyor.

Güneyli Sahili’ne hummalı temizlik

Güneyli sahil bandında devam eden temizlik ve düzenleme çalışmaları ile vatandaşların yaz aylarında yoğun olarak kullandığı plajlar, aralarında taş, sazlık ve odun parçalarının bulunduğu atıklardan temizleniyor. Yağışlar sonucunda bölgede bulunan dereden gelen sazlık, kamış, odun parçaları, plastik atıklarını da kepçe yardımıyla temizleyen ekipler, ardından greyder ile tesviye işlemi gerçekleştiriyor.Sahilin ince temizliği de izmarit ve taş toplama makinesi ile yapılıyor.

“Bütün sahili pırıl pırıl yapıncaya kadar sahildeyiz, sahadayız”

Belediyesi ekipleri bu yıl önceki yıllara kıyasla sahil şeridinde detaylı bir temizlik çalışması başlattığını belirterek, “Denize doğru yürürken vatandaşlarımızın ayağına taş, diken, çalı temas etmemesi için özel bir çalışma yapıyoruz.”sözlerini ifade ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN