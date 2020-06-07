“Temiz Çevre Etkinliği”Düzenlendi

Dünya Çevre Günü’nde Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcısı ve belediye personelleri ile beraber “Temiz Çevre Etkinliği” düzenlediler.

Gelibolu Tarih ve Çevre Derneği’nin de Gelibolu Belediyesi meclis üyelerine ve personellerine etkinliğe destek verdi.

Etkinlikte ,İskele Meydanından başlanarak, Gezi Alanı ve Hamzakoy’a kadar olan bölgede atık çöpler toplanarak, dövizlerle mesajlar verildi.Belediye Meclis Üyeleri,personeller ve Gelibolu Tarih ve Çevre Derneği etkinliğimize destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gelibolu Çevre Derneği ve Belediye Meclis üyeleri “Bu çocuklar, yarının büyükleri, bu ülkenin geleceği. Bizler lütfen çocuklarımıza örnek olalım, gelecek Türkiye’yi çocuklarımıza temiz bırakalım. İlgilerinizden dolayıetkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Yaşamımızdaki eksikleri gösteren tüm oyuncularımıza teşekkür ederiz.”diyerek etkinliğin sonuna varıldı.

Haber: Caner AKŞİT