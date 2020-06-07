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NORMALLEŞME SÜRESİNDE 2. KEZ CUMA NAMAZI KILINDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

PANDEMİ İLE MÜCADELEDE NORMALLEŞME SÜRESİNDE GELİBOLU’ DA 2. KEZ TEDBİRLER ALINARAK CUMA NAMAZI KILINDI

İçişleri Bakanlığının “Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi Genelgesinde ” belirtilen hususlara riayet edilerek, mescit ve açık alanın namaz öncesi dezenfektasyon tamamlanmış ve ibadete hazır hale getirildikten sonra Cuma Namazı kılındı.
Namaz sırasında maske, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu ve zemine kişisel seccadelerin serildi.
Cuma Namazını Gazi Süleyman Paşa Caminde cemaatle birlikte kılan eden Kaymakam Hakan Kılınçkaya, “Kurallara uydukları ve tedbiri elden bırakmadıkları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.Allah hepimizin ibadetini kabul eylesin inşallah” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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