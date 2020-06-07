CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN KORONOVİRÜS TOPLANTISI

Korona Virüs salgını ve tedbirleri nedeniyle toplananan CHP İlçe başkanlığı toplantısı Belediye Başkanı Özacar ve İlçe Başkanı İsmail Parlak başkanlığında yapıldı,

CHP İlçe Başkanlığı geçtiğimiz akşam düzenlenen toplantıda; parti yöneticileriyle ve kurullara koronavirüs tehditine karşı alınan önlemler halkın sağlığı için gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundular.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak “Yaklaşık üç aydır salgın nedeniyle toplanamıyorduk. Ancak üyelerimizle zaman zaman telefonla, görüşüyorduk. Toplantımızda salgın sürecinde ilçe genelinde belediyemiz tarafından dağıtımı yapılan maske ve gıda kolisi dağıtımlarını, bu çalışmaların ilçemizdeki yansımalarını ele aldık. diye konuştu.Haber: Ali GEZER