Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever ilçemizde toplam 200 ticari aracında dezenfekte edildiği bilgisini verdi.İşsever; “Bugünde toplam 200 Ticari aracımızın dezenfekte işlemleri yapılmış olup Trafik Tescil Büro Amirliğimizin denetimlerinden geçmiştir. Gelibolu Belediye Başkanlığına emeği geçen tüm personele üyelerim adına teşekkür ederim.”dedi.
Haber: Ali GEZER
200 TİCARİ ARAÇ DAHA DEZENFEKTE EDİLDİ
Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever ilçemizde toplam 200 ticari aracında dezenfekte edildiği bilgisini verdi.İşsever; “Bugünde toplam 200 Ticari aracımızın dezenfekte işlemleri yapılmış olup Trafik Tescil Büro Amirliğimizin denetimlerinden geçmiştir. Gelibolu Belediye Başkanlığına emeği geçen tüm personele üyelerim adına teşekkür ederim.”dedi.