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200 TİCARİ ARAÇ DAHA DEZENFEKTE EDİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever ilçemizde toplam 200 ticari aracında dezenfekte edildiği bilgisini verdi.İşsever; “Bugünde toplam 200 Ticari aracımızın dezenfekte işlemleri yapılmış olup Trafik Tescil Büro Amirliğimizin denetimlerinden geçmiştir. Gelibolu Belediye Başkanlığına emeği geçen tüm personele üyelerim adına teşekkür ederim.”dedi.
Haber: Ali GEZER

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