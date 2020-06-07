ESNAFA EŞ ZAMANLI DENETLEME YAPILACAK

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant İçişleri Bakanlığından Valiliklere eş zamanlı denetleme genelgesi gönderildiğini açıkladı. Buna göre Nalbat “İçişleri Bakanlığı Tarafından 81 İl Valiliğine eş zamanlı denetleme genelgesi gönderildi.

Buna göre 5 Haziran 2020 Cuma tarihinde berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, lokanta,restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, Park/piknik alanları vb. yerler, dernek lokalleri, kaplıca ve spor merkezlerinin faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler ile ilgili ilimizde Valiliğin ilçelerde kaymakamlıkların yönetim ve koordinasyonunda eş zamanlı denetimler yapılacaktır. Esnaf ve sanatkarımıza önemle duyurulur”açıklamasında bulundu.

Haber: Caner AKŞİT